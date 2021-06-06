Махачев — Салихову: отличная работа
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Боец UFC Ислам Махачев отметил выступление Муслима Салихова на турнире UFC Вегас 28. Ислам в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» разметил фото Салихова после боя, наложив на снимок запись: «Отличная работа, Муслим».
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня Муслим Салихов принял участие в турнире UFC Вегас 28 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В предварительном карде шоу боец встретился с Франциско Триналдо и победил того единогласным решением судей. Этот успех стал для Салихова пятым кряду. Благодаря этому он вышел на второе место по длительности победной серии в полусреднем весе. Первая позиция – у действующего чемпиона дивизиона Камару Усмана (14).
Напомним, что сам Махачев 17 июля встретится с Тиаго Мойзесом.
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