Махачев — Салихову: отличная работа

Боец UFC Ислам Махачев отметил выступление Муслима Салихова на турнире UFC Вегас 28. Ислам в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» разметил фото Салихова после боя, наложив на снимок запись: «Отличная работа, Муслим».

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня Муслим Салихов принял участие в турнире UFC Вегас 28 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В предварительном карде шоу боец встретился с Франциско Триналдо и победил того единогласным решением судей. Этот успех стал для Салихова пятым кряду. Благодаря этому он вышел на второе место по длительности победной серии в полусреднем весе. Первая позиция – у действующего чемпиона дивизиона Камару Усмана (14).

Напомним, что сам Махачев 17 июля встретится с Тиаго Мойзесом.