Джордж Форман назвал лучшего супертяжа современности

Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Джордж Форман поделился мыслями о том, кто на сегодняшний день является лучшим супертяжем современности.
«Кто лучший супертяж современности? Думаю, это Тайсон Фьюри. Похоже, у этого парня есть все необходимые навыки», — написал прославленный ветеран спорта на своей странице в «Твиттере».
Джордж Форман знаменит победами над Роном Лайлом, Джо Фрейзером, Кеном Нортоном и многими другими. Но самый знаменитый поединок боксёр провёл 30 октября 1974 года. Тогда в Киншасе он встретился с легендарным Мохаммедом Али и проиграл досрочно. Тот поединок вошёл в историю под названием «Грохот в джунглях».
Добавим также, что Форман — самый возрастной чемпион-тяжеловес в истории. Джордж удерживал титул в возрасте 45 лет.
- 7 июня 2021
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