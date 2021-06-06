Фёдор Емельяненко высказался о поединке Хасбика и Абдурозика

Прославленный боец ММА Фёдор Емельяненко высказался о планирующемся поединке 18-летнего блогера Хасбуллы Магомедова, известного под прозвищем Хасбик, и 17-летнего певца Абдурозика. Рост соперников не превышает одного метра, весят они не более 20 кг.

«Я против таких поединков. Было время, когда было становление ММА, были кулачные бои. Но сейчас это спорт по правилам, он имеет своё лицо. Когда я работал в министерстве, предлагали поддержать разные бои — в том числе футбольных фанатов, тех, кто хочет сделать ринг из машин или шин. Я за то, чтобы правила были прописаны в министерстве спорта и всё это контролировалось», — приводит слова Фёдора Емельяненко ТАСС.

Ранее Емельяненко высказался о своих потенциальных соперниках.