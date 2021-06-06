«Полный бред». Костя Цзю раскритиковал бой Мейвезера с Логаном Полом

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе, прославленный ветеран бокса Костя Цзю поделился мыслями о грядущем поединке экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, небитого 44-летнего Флойда Мейвезера с известным в США YouTube-блогером Логаном Полом. Цзю-старший ясно дал понять, что не воспринимает этот поединок всерьёз.

«Что думаю о бое Мейвезер — Логан Пол? Так хочется сматериться. Пытаюсь очень… правильно… полный бред! Я не сматерился, заметили? Да, продаваемый бой, но я называю это полным бредом. Для меня это не бой», — сказал Цзю в интервью, размещённом на канале Sport24: Культура бития в YouTube.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Флойд Мейвезер — Логан Пол.