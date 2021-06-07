Боец UFC снялся с боя за десять минут до его начала

В ночь с 5 на 6 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. Его основной кард должна была открывать схватка средневесов Тома Бриза и Антонио Арройо. Но уже во время шоу выяснилось, что бой не состоится. После завершения турнира Арройо выступил с заявлением, рассказав, что его соперник снялся с поединка буквально за десять минут до начала.

«Работа была сделана. Сделал всё, что мог, чтобы стать лучшим в этом бою. К сожалению, мой соперник снялся с боя за десять минут до его начала. На всё воля бога», — написал Арройо на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в главном поединке UFC Вегас 28 Жаирзиньо Розенстрайк нокаутировал Аугусто Сакаи на последней секунде первого раунда.