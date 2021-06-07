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Триналдо — о поражении от Салихова: мне не стыдно за своё выступление

Триналдо — о поражении от Салихова: мне не стыдно за своё выступление
Микаил Гусейнов
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42-летний бразилец Франциско Триналдо поделился впечатлениями от поражения в поединке с Муслимом Салиховым на турнире UFC Вегас 28, а также поздравил россиянина с победой.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков. К сожалению, я не покинул октагон победителем, но мне не стыдно за своё выступление. Теперь мне нужно упорно работать, больше тренироваться. Поздравляю моего соперника Муслима Салихова», — написал Триналдо.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, Салихов и Триналдо встретились в предварительном карде шоу. Муслим победил единогласным решением судей. В третьем раунде бразилец нанёс Салихову серьёзную травму, ткнув пальцем в глаз. После поединка россиянину пришлось обращаться к медикам.

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