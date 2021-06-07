Костя Цзю: внутри Хабиба сейчас идёт борьба

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, что не планирует возобновлять карьеру ради выставочных поединков, а также поделился мыслями о решении экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Моё слово имеет для меня значение. Лично для меня. Много лет назад я обещал своей маме не выступать. Конечно, я прекрасно понимаю Хабиба, который обещал то же самое. Понимаю Хабиба и в том, что он вообще-то ещё молодой мужик, у которого, может быть, не до конца реализованы возможности. Но обещание маме… Внутри Хабиба сейчас происходит борьба. Если он сумеет уговорить маму…

Я знаю, что уговаривать свою маму не буду. Мама прожила жизнь со мной. А сейчас живёт, смотря, как внуки выступают. Так что ей хватает нервов", — сказал Цзю в интервью, размещённом на канале Sport24: Культура бития в YouTube.