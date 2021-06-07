Легендарный Мейвезер и блогер Логан Пол не смогли выявить победителя в выставочном бою

В ночь на 7 июня в Майами на арене Hard Rock Stadium состоялся выставочный поединок между 44-летним легендарным боксёром Флойдом Мейвезером и 26-летним блогером Логаном Полом.

Регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, то победитель по итогу объявлен не будет, как и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.

Напомним, что по результатам взвешивания Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Пола — 70,3 кг (155 фунтов) против 85,7 кг (189.5 фунтов).

Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.