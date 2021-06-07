Мейвезер – о поединке с блогером Логаном Полом: он оказался лучше, чем я ожидал

44-летний легендарный боксёр Флойд Мейвезер подвёл итоги выставочного поединка с 26-летним блогером Логаном Полом, который завершился ничьей.

«Логан Пол оказался лучше, чем я ожидал. Он жёсткий, грубый соперник. В целом это было хорошее представление, мне было весело. Я был удивлён им сегодня вечером.

Сейчас я не знаю, что ждёт меня в будущем, я обсужу всё со своей командой и посмотрю, куда мы пойдём дальше. Я занимаюсь этим спортом 25 лет и понимаю, что мне не 21, но сегодня вечером мне было весело», — цитирует Мейвейзера MMAFighting в «Твиттере».

Напомним, что регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, победитель объявлен не будет, и так и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.