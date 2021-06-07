Логан Пол: бой с Мейвезером – один величайших моментов моей жизни

26-летний блогер Логан Пол выразил мнение о выставочном поединке с 44-летним легендарным боксёром Флойдом Мейвезером, который завершился вничью.

«Чёрт возьми, я больше никогда не хочу слышать, чтобы кто-нибудь говорил мне, что что-то невозможно. Тот факт, что я здесь с одним из величайших боксеров всех времён… Это один из величайших моментов в моей жизни.

Для меня большая честь почтить его своим присутствием на ринге. Это самая крутая вещь на свете. В него трудно попасть!

Второй поединок с Флойдом? Я не знаю, что ждёт нас впереди», — цитирует Логана Пола MMAFighting в «Твиттере».

Напомним, регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, победитель объявлен не будет, и так и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.