Лучший боец мира Сауль Альварес отреагировал на бой Мейвезера с блогером Логаном Полом

Лучший боец мира во втором среднем весе 30-летний мексиканец Сауль Альварес лаконично отреагировал в «Твиттере» на бой между 44-летним легендарным боксёром Флойдом Мейвезером и 26-летним блогером Логаном Полом, опубликовав лишь один эмодзи.
Пост доступен в «Твиттере» Альвареса.
Регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, победитель объявлен не будет, и так в итоге и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.
Напомним, по результатам взвешивания Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Пола — 70,3 кг (155 фунтов) против 85,7 кг (189,5 фунта).
Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., и он получит 10% от продаж платных трансляций.
- 7 июня 2021
-
18:24
-
17:11
-
16:15
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:29
-
15:25
-
15:07
-
14:56
-
14:47
-
14:33
-
14:01
-
13:01
-
12:58
-
12:07
-
11:50
-
11:17
-
10:59
-
10:53
-
10:37
-
10:26
-
09:52
-
09:47
-
09:22
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:16
-
07:52
-
07:40
-
07:28
-
07:22
-
07:04