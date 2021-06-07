Лучший боец мира Сауль Альварес отреагировал на бой Мейвезера с блогером Логаном Полом

Лучший боец мира во втором среднем весе 30-летний мексиканец Сауль Альварес лаконично отреагировал в «Твиттере» на бой между 44-летним легендарным боксёром Флойдом Мейвезером и 26-летним блогером Логаном Полом, опубликовав лишь один эмодзи.

Пост доступен в «Твиттере» Альвареса.

Регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, победитель объявлен не будет, и так в итоге и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.

Напомним, по результатам взвешивания Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Пола — 70,3 кг (155 фунтов) против 85,7 кг (189,5 фунта).

Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., и он получит 10% от продаж платных трансляций.