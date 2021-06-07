Мейвезер – Джейку Полу: когда выплатят деньги, посмотрим, кто станет настоящим победителем

44-летний легендарный боксёр Флойд Мейвезер отреагировал на эмоциональное сообщение Джейка Пола, который заявил, что его брат выиграл бой.

«Когда выплатят деньги, мы посмотрим, кто станет настоящим победителем. В конце концов, я — член Зала славы бокса. Мне нечего доказывать», — цитирует Мейвезера журналист ESPN Марк Раймонди в «Твиттере».

Регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, то победитель по итогу объявлен не будет, как и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.

Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.