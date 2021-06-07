«Что мы делаем не так?» Нганну шокирован заработком блогера Пола в бою с Мейвезером
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34-летний франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, являющийся чемпионом UFC в тяжёлом весе, отреагировал на бой между блогером Логаном Полом и легендарным Флойдом Мейвезером.
«Страшно думать о том, что Логан Пол только что заработал $ 20 млн на выставочном боксёрском поединке. Что мы делаем не так?» — гласит пост Нганну в «Твиттере».
Напомним, что поединок между Полом и Мейвезером продлился все восемь раундов и завершился вничью, согласно регламенту.
Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.
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