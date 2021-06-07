Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Что мы делаем не так?» Нганну шокирован заработком блогера Пола в бою с Мейвезером

«Что мы делаем не так?» Нганну шокирован заработком блогера Пола в бою с Мейвезером
Вячеслав Моренко
Комментарии

34-летний франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, являющийся чемпионом UFC в тяжёлом весе, отреагировал на бой между блогером Логаном Полом и легендарным Флойдом Мейвезером.

«Страшно думать о том, что Логан Пол только что заработал $ 20 млн на выставочном боксёрском поединке. Что мы делаем не так?» — гласит пост Нганну в «Твиттере».

Напомним, что поединок между Полом и Мейвезером продлился все восемь раундов и завершился вничью, согласно регламенту.

Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.

Новость по теме
Лучший боец мира Сауль Альварес отреагировал на бой Мейвезера с блогером Логаном Полом
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021