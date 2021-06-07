Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мейвезер победил Пола по неофициальным подсчётам от британского издания Mirror

Мейвезер победил Пола по неофициальным подсчётам от британского издания Mirror
Вячеслав Моренко
Комментарии

Британское издание Mirror опубликовало неофициальные подсчёты по раундам выставочного боксёрского поединка между 26-летним блогером Логаном Полом и 44-летним легендарным Флойдом Мейвезером.

Так, согласно неофициальной статистике, победителем в бою оказался Мейвезер – 78:74 (9:10, 9:10, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9).

Напомним, регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, победитель объявлен не будет, и так и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.

Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., и он получит 10% от продаж платных трансляций.

Новость по теме
Мейвезер – Джейку Полу: когда выплатят деньги, посмотрим, кто станет настоящим победителем
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021