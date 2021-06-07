Мейвезер победил Пола по неофициальным подсчётам от британского издания Mirror

Британское издание Mirror опубликовало неофициальные подсчёты по раундам выставочного боксёрского поединка между 26-летним блогером Логаном Полом и 44-летним легендарным Флойдом Мейвезером.

Так, согласно неофициальной статистике, победителем в бою оказался Мейвезер – 78:74 (9:10, 9:10, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9).

Напомним, регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, победитель объявлен не будет, и так и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.

Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., и он получит 10% от продаж платных трансляций.