Флойд Мейвезер намекнул на завершение карьеры после боя с Логаном Полом

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер намекнул на завершение карьеры, после того как сразился с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, сообщает ESPN.

«Вероятно, нет», — сказал Мейвезер, отвечая на вопрос, согласится ли он провести ещё один выставочный бой.

После этого Флойда спросили, согласится ли он провести официальный поединок.

«Нет, абсолютно точно», — добавил он.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого он получит 10% от продаж платных трансляций.