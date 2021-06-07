Флойд Мейвезер намекнул на завершение карьеры после боя с Логаном Полом

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер намекнул на завершение карьеры, после того как сразился с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, сообщает ESPN.
«Вероятно, нет», — сказал Мейвезер, отвечая на вопрос, согласится ли он провести ещё один выставочный бой.
После этого Флойда спросили, согласится ли он провести официальный поединок.
«Нет, абсолютно точно», — добавил он.
Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого он получит 10% от продаж платных трансляций.
- 7 июня 2021
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