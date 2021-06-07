Мейвезер превзошёл Логана Пола по статистике ударов в выставочном бою

44-летний легендарный Флойд Мейвезер по статистике ударов, опубликованной TalkSport, оказался сильнее своего 26-летнего оппонента блогера Логана Пола.

Так, из 14 джебов Флойда 7 дошли до своей цели (50%), в то же время у Пола аналогичное количество удачных джебов, однако количество попыток в разы больше – 7/73 (10%).

По количеству значимых попаданий перевес также на стороне Флойда – 36/93 (39%), у Пола – 21/144 (15%). В общей сложности Мейвезер нанёс 107 ударов, из которых 43 оказались точными (40%), у Логана – лишь 28/217 (13%).

Напомним, что выставочный поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.