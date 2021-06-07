Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мейвезер превзошёл Логана Пола по статистике ударов в выставочном бою

Мейвезер превзошёл Логана Пола по статистике ударов в выставочном бою
Вячеслав Моренко
Комментарии

44-летний легендарный Флойд Мейвезер по статистике ударов, опубликованной TalkSport, оказался сильнее своего 26-летнего оппонента блогера Логана Пола.

Так, из 14 джебов Флойда 7 дошли до своей цели (50%), в то же время у Пола аналогичное количество удачных джебов, однако количество попыток в разы больше – 7/73 (10%).

По количеству значимых попаданий перевес также на стороне Флойда – 36/93 (39%), у Пола – 21/144 (15%). В общей сложности Мейвезер нанёс 107 ударов, из которых 43 оказались точными (40%), у Логана – лишь 28/217 (13%).

Напомним, что выставочный поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Новость по теме
Мейвезер победил Пола по неофициальным подсчётам от британского издания Mirror
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021