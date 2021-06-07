Логан Пол рассказал, что шепнул на ухо Мейвезеру во время боя

Боксёр и видеоблогер Логан Пол рассказал, что шепнул на ухо экс-чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру во время поединка, который состоялся в ночь с 6 на 7 июня мск.

«Да, он работал над своим телом больше, чем я привык. Но всё же я провёл достаточно тренировок.

Я хорошо справился с задачей. Я занимаюсь приседаниями. Ох, я же сказал это ему на ухо! Он ударил меня в живот, и я подумал: вот чёрт, я же приседаю», — приводит слова Пола Talksport.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.