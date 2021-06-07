Магомеда Исмаилова подрезал блогер Эрик Давидыч. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как его на трассе подрезал блогер Эрик Китуашвили, более известный как Эрик Давидыч.

В видео Исмаилов и его менеджер Азамат Бостанов едут на машине, их подрезает неизвестный. На заправке они догнали автомобилиста, и им оказался Эрик Давидыч.

«На дороге всякое бывает, лучше быть сдержанными и культурными. Соблюдайте правила дорожного движения и не устраивайте гонки из-за всяких мелочей. И даже если ты отжимаешься 15 000 раз, не нужно применять свою силу на простых смертных, потому как смертные могут оказаться непростыми.

Кто-нибудь, вызовите, пожалуйста, скорую на 220 километр Киевского шоссе, сбоку от заправки лежит человек с многочисленными переломами, по описанию похож на Эрика Давидыча (Исмаилов пошутил. — Прим. «Чемпионата»)», — подписал Исмаилов соответствующее видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.