Логан Пол ответил Майку Тайсону на его слова о бое с Мейвезером

Боксёр и видеоблогер Логан Пол ответил бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в тяжёлом весе Майку Тайсону. Тайсон перед боем Пола с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером заявил, что тот уничтожит Логана.

«Я составил список всех, кто говорил, что я проиграю. Список всех, кто утверждал, что Флойд будет диктовать ход боя. Так вот, вы все облажались. И Майк Тайсон — тоже.

Я люблю Майка Тайсона. Но он тоже в списке. Он мне сам сказал, что Флойд надерёт мне зад! Но Флойд не надрал мне зад, Майк!» — приводит слова Пола Talk Sport.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.