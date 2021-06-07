«Убийственные удары!» Конор Макгрегор показал яркие фото с тренировки

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в «Твиттере» свежие фотографии. На снимках Макгрегор, который в настоящее время готовится к третьему поединку с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье, боксирует со спарринг-партнёром.

«Я и волшебник Радж. Убийственные удары!» — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Конора Макгрегора.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится на турнире UFC 264 в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.