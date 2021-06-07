Рой Джонс дал прогноз на бой Тайрон Вудли — Джейк Пол

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс поделился ожиданиями от поединка Тайрона Вудли и блогера Джейка Пола.
«В стартовых раундах Джейк Пол станет проблемой, потому что у Пола хороший удар. Он определённо может ударить. Я знаю, на что он способен, кроме того, у Джейка будет преимущество в габаритах. Но по мере продолжения боя Вудли прибьёт Пола. У Тайрона большой опыт работы в ринге, так что в поздних раундах Вудли вырубит Джейка», — цитирует Роя Джонса TMZ.
На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.
Последний бой Тайрон Вудли провёл на турнире UFC 260. Американский спортсмен проиграл Висенте Луке, поединок был завершён уже в первом раунде. Для Тайрона это поражение стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Колби Ковингтону, Гилберту Бёрнсу и Камару Усману. В конце апреля 2021 года боец был уволен из организации.
- 7 июня 2021
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