«Хороший чек — и подмоченная репутация». Мейвезера назвали главным неудачником боя с Полом

Издание New Zealand Herald, являющееся самым популярным в Новой Зеландии, выпустило материал, посвящённый поединку с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола. Статья вышла под заголовком «Почему Флойд Мейвезер — главный неудачник в поединке с Полом».

«Мейвезер — один из самых успешных спортсменов в истории, у него 50 побед в 50 боях, в том числе 27 нокаутов. Так почему он не смог победить ютубера, который ни разу не побеждал на профессиональном ринге?

Всю оставшуюся жизнь Пол может хвастаться, что выстоял в бою с одним из величайших боксёров. А Мейвезер уезжает с хорошим чеком — и подмоченной репутацией», — отмечается в материале.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.