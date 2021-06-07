Костя Цзю поделился мнением о бое А. Емельяненко — Джиган и назвал фаворита

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, что думает о боксёрском поединке с участием российского бойца MMA Александра Емельяненко и известного рэп-исполнителя Джигана. Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.

По словам Цзю, у Емельяненко больше шансов на победу.

«У Емельяненко, конечно же, больше шансов на победу, если он будет готов. Во-первых, у него опыт определённый есть. А у Джигана есть характер, который имеет громаднейшее значение. Бокс — это такой вид спорта, что зевать нельзя совсем. Нокауты летят — выключается свет.

Хотя Сашка сейчас не в самой лучшей форме. Разговаривал сегодня с Джиганом. Джиган приходил ко мне в зал, мы провели одну тренировку. Что могу сказать? Он ещё «не дышит», не готов к работе пока. Но всегда добро пожаловать в мой зал, я его ещё пригласил», — рассказал Цзю на пресс-конференции.