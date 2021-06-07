Видео: Логан Пол мощно бьёт Мейвезера в нос и в ухо

Боксёр и видеоблогер Логан Пол опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он мощно бьёт экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера в поединке, состоявшемся в ночь с 6 на 7 июня мск. Первый удар пришёлся в нос, второй — в ухо. Видео доступно в карусели после первой фотографии.

Права на видео принадлежат компании «Телеканал РЕН ТВ». Посмотреть пост можно в «инстаграме» Логана Пола.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.