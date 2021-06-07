Джейк Пол: Макгрегор избегает меня

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор уклоняется от поединка с ним.
«Макгрегор избегает меня», — написал Пол в своём «твиттере».
Ранее Джейк Пол не раз задевал Конора Макгрегора, провоцируя того на ответную реакцию. Пол заявлял, что желает сразиться с Макгрегором, однако тот лишь раз ответил, дав понять, что не желает поединка.
На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.
Напомним, ранним утром 7 июня мск Логан Пол, брат Джейка, сразился с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Победителя выявить не удалось.
- 7 июня 2021
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