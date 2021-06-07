UFC 263: полный кард и промо турнира с главным боем Адесанья — Веттори

В ночь с 12 на 13 июня мск в Глендейле (штат Аризона, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 263. В главном событии вечера чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт защиту титула в поединке с Марвином Веттори. В соглавном бою обладатель пояса в наилегчайшем весе Дейвесон Фигейредо сразится с Брэндоном Морено. Предлагаем вашему вниманию промо боя Адесанья — Веттори и полный кард турнира.

Основной кард

Исраэль Адесанья (20-1-0) — Марвин Веттори (15-4-1)

Дейвесон Фигейредо (20-1-1) — Брэндон Морено (18-6-2)

Леон Эдвардс (18-3) — Нейт Диас (20-12)

Демиан Майя (28-10) — Белал Мухаммад (18-3)

Пол Крэйг (14-4-1) — Джамаал Хилл (8-0)

Предварительный кард

Дрю Добер (23-11) — Брэд Ридделл (9-1)

Хаким Даводу (12-1-1) — Мовсар Евлоев (14-0)

Лорен Мёрфи (14-5) — Джоанн Колдервуд (15-6)

Чейз Хупер (10-1) — Стивен Петерсон (18-9)

Эрик Андерс (14-6-1) — Даррен Стюарт (12-6)

Пэнни Кьянзад (14-5) — Алексис Дэвис (20-10)

Фарес Зиам (11-3) — Луиджи Вендрамини (8-1)

Мэтт Фревола (8-2-1) — Фрэнк Камачо (19-9)

Карлос Фелипе (10-1) — Джейк Коллье (12-5)