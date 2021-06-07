Энтони Смит проведёт бой с Райаном Спанном 18 сентября

Бывший претендент на чемпионский титул UFC Энтони Смит вернётся в октагон 18 сентября, сообщает MMAFighting. Соперником Смита станет его соотечественник, 11-й номер рейтинга организации Райан Спанн.
Ожидается, что поединок пройдёт в Лас-Вегасе на арене UFC Apex.
Энтони Смит в последний раз выходил в октагон в апреле 2021 года, победив Джимми Крута техническим нокаутом по истечении первого раунда. Эта победа стала для Смита второй подряд в UFC. Всего на счету Смита 51 поединок в профессиональных смешанных единобосртвах, в которых он одержал 35 побед и 16 раз потерпел поражения.
Райан Спанн в последнем на данный момент поединке одержал победу над Мишей Циркуновым нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в марте 2021 года. Всего на счету Спанна 25 боёв, в которых он одержал 19 побед и потерпел шесть поражений.
- 7 июня 2021
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