Энтони Смит проведёт бой с Райаном Спанном 18 сентября

Бывший претендент на чемпионский титул UFC Энтони Смит вернётся в октагон 18 сентября, сообщает MMAFighting. Соперником Смита станет его соотечественник, 11-й номер рейтинга организации Райан Спанн.



Ожидается, что поединок пройдёт в Лас-Вегасе на арене UFC Apex.



Энтони Смит в последний раз выходил в октагон в апреле 2021 года, победив Джимми Крута техническим нокаутом по истечении первого раунда. Эта победа стала для Смита второй подряд в UFC. Всего на счету Смита 51 поединок в профессиональных смешанных единобосртвах, в которых он одержал 35 побед и 16 раз потерпел поражения.



Райан Спанн в последнем на данный момент поединке одержал победу над Мишей Циркуновым нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в марте 2021 года. Всего на счету Спанна 25 боёв, в которых он одержал 19 побед и потерпел шесть поражений.