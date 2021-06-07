Логан Пол: допускаю, что могу выступить в ММА

26-летний блогер Логан Пол заявил, что допускает свой дебют в смешанных единоборствах.



«Это просто сумасшествие. Когда ты дерёшься с таким легендарным парнем, как Флойд, с легендарным боксёром, тяжело придерживаться плана на бой. Думаю, я нанёс несколько хороших ударов в первом раунде. Я выживал на ринге? Пусть так, но он стал моим вторым соперником в карьере. Я счастлив.



Я бы мог выступить в ММА, почему нет? Я допускаю такой вариант. У меня есть опыт», — сказал Логан Пол на пресс-конференции после боя.



Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.



Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.