Фёдор Емельяненко рассказал, когда закончит карьеру

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, рассказал, когда завершит карьеру. По словам 44-летнего Емельяненко, это может произойти уже после следующего боя.

«По контракту у меня осталось два боя, но в нём прописано, что я имею право закончить карьеру после одного. Буду решать по самочувствию», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.

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Фёдор Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последний поединок состоялся в декабре 2019 года, соперником был американец Куинтон Джексон. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.