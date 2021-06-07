Агрба: если бы Мейвезер хотел завершить бой с Полом раньше, он бы это сделал

Серебряный призёр Европейских игр 2019 года, двукратный серебряный призёр чемпионатов России по боксу Харитон Агрба поделился впечатлениями от поединка с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.



«Логан Пол, конечно, попытался заняться боксом, пытается, но ты выходишь против лучшего боксёра мира. И тут никакого не может быть сравнения, и думать, что сейчас выиграет человек, который занимается, грубо говоря, год боксом, у самого лучшего бойца в мире, ну такого не может быть.



Я не знаю, какие были планы у Флойда, но то, что он не спешил, это было точно. Если бы Флойд хотел всё завершить раньше, он бы это сделал.



Сразу видно у Пола недостаток опыта в поведении, манере боя. Маленькие факторы, которые нарабатываются годами, опытом, с боями», — цитирует Агрбу РЕН ТВ.