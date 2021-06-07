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Кармазин: в боксёрском поединке Логан Пол убьёт Макгрегора

Кармазин: в боксёрском поединке Логан Пол убьёт Макгрегора
Александр Кожевников
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Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе Роман Кармазин считает, что видеоблогер Логан Пол легко бы справился в боксёрском поединке с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«В боксёрском поединке с Макгрегором я бы 100 процентов поставил на Логана Пола. Даже сейчас, если они сделают бой, Пол его убьёт. Очень талантливый парень, судя по тому, что я видел. Молодец. Если это правда, что он за такой короткий промежуток времени так поднял бокс, то честь ему и хвала.

Положа руку на сердце, я думал, что там будет тот же сценарий — до четвёртого раунда, а потом — прибивай. Думал, в пятом всё закончится по такому же сценарию, как с Макгрегором, но всё пошло не так, как было задумано», — сказал Роман Кармазин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

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