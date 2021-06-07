Жаирзиньо Розенстрайк заинтересован в поединке с Кёртисом Блэйдсом
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Боец UFC Жаирзиньо Розенстрайк, выступающий в тяжёлом весе промоушена, выразил желание провести поединок с Кёртисом Блэйдсом.
«У Кёртиса Блэйдса есть имя, он долго просил об этом бое. Если Блэйдс готов драться, то я и подавно. Я к тому, что он находится выше меня в рейтинге. Я хочу войти в топ-3, вернуться в титульную гонку. Так что, если бой с Блэйдсом позволит мне это сделать, то я полностью готов», — приводит слова Жаирзиньо Розенстрайка BJPenn.
Розенстрайк встречался с Аугусто Сакаи в главном событии турнира UFC Вегас 28, который состоялся в ночь с 5 на 6 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой завершился победой Розенстрайка за секунду до конца первого раунда после технического нокаута.
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