Шлеменко сообщил о запуске собственного ММА-промоушена

Известный российский боец ММА, экс-чемпион лиги Bellator в среднем весе Александр Шлеменко, сообщил, что открывает собственный промоушен смешанных единоборств. Он будет называться Shlemenko Fighting Championship. Первый турнир новой лиги состоится 20 июня, он пройдёт в Омске. Файткард турнира пока неизвестен.
«У меня для вас хорошие новости — мы запускаем новый промоушен. SFC — Shlemenko Fighting Championship.
Первый турнир состоится 20 июня в городе Омск. Билеты на этот турнир мы не будем продавать, а будем их разыгрывать, и все желающие могут попасть на него совершенно бесплатно. Следите за розыгрышем, который мы будем проводить в «инстаграме» в моём аккаунте, а также в аккаунте школы «Шторм».
Для тех, кто не живёт в городе Омск, мы организуем трансляцию, которая будет показана в прямом эфире на 12-м канале, а также в наших соцсетях», — сказал Шлеменко в видеоролике, который был опубликован в его «инстаграме».
- 7 июня 2021
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