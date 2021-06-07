Блогер, победивший Логана Пола: так теперь я являюсь лучшим боксёром в мире?
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Популярный YouTube-блогер KSI отреагировал на бой блогера Логана Пола и легенды бокса Флойда Мейвезера. Выставочный бой, проходивший минувшей ночью, окончился ничьей. По регламенту судьи не ставили оценки, а победу можно было одержать лишь нокаутом. Пол продержался все восемь запланированных раундов.
Ранее KSI победил Пола. После поединка с Мейвезером он назвал себя лучшим боксёром мира.
«Так что теперь? Я являюсь лучшим боксёром в мире?» — написал KSI в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., и он получит 10% от продаж платных трансляций.
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