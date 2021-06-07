Трояновский: почему Мейвезеру было не выйти на бой с Полом за $ 100 млн? Это бизнес

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский поделился мнением о выставочном поединке легенды бокса Флойда Мейвезера-младшего и блогера Логана Пола. Поединок, проходивший в ночь на 7 июня мск в Майами (США), завершился ничьей. Соперники провели на ринге восемь раундов. По регламенту бой не мог завершиться судейским решением, победить можно было только нокаутом.

«Во-первых, это не обычный блогер, как у нас бывают ребята из искусства или другой сферы. Это спортсмен, он проводил бои по боксу. Он занимается — здоровый, тяжёлый, крепкий, может ударить. Что касается Мейвезера, это человек, который и в боксе зарабатывал деньги, для него это было реальным бизнесом. Он, конечно, высококлассный боксёр, этого не отнять. Но для него это бизнес. Почему не выйти за $ 100 млн? Он не боксировал какое-то время, но вот, получилось замутить фрик-бой или выставочный бой… Нет, это даже интереснее, чем фрик-бой. Потому что фрик-бои — это когда, например, тяжелоатлет выходит против ММАшника.

Конечно, это история не про бокс изначально, не про какие-то чемпионские вызовы. Видимо, этот блогер, большой, крупный парень захотел заработать денег и получить какую-то медийность. Вот и замутили», — цитирует Трояновского «Газета.ру».