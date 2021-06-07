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Александр Емельяненко оценил перспективы Нурмагомедова в футболе

Александр Емельяненко оценил перспективы Нурмагомедова в футболе
Антон Мозговой
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Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился мнением о возможной карьере экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в профессиональном футболе. Ранее стало известно, что Хабибу предложил контракт футбольный клуб «Легион-Динамо» (Махачкала), выступающий в ПФЛ.

«Вряд ли Хабиб будет выступать за футбольный клуб на профессиональной основе. Он занятой человек, а для игры за футбольную команду нужно очень много времени: тренировки два раза в день, сборы.

Думаю, у него в приоритете сейчас собственные проекты. А так, разово, один или два матча он провести сможет, но, думаю, не более», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».

Сам Нурмагомедов неоднократно говорил, что готов к переходу в футбол. Боец регулярно выкладывает видео с футбольных матчей, в которых участвует.

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