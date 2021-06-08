Кокляев: чем дольше будет откладываться реванш с Емельяненко, тем лучше

Известный стронгмен Михаил Кокляев высказался о возможном реванше по правилам бокса с бойцом ММА Александром Емельяненко. Первый поединок спортсменов состоялся в ноябре 2019 года в Москве. Уже в первом раунде Емельяненко нокаутировал соперника.
«Почему нет? Все живы-здоровы, Саша сейчас тренируется. Я никуда не спешу, мне 42 года. Я как в анекдоте про бычков, молодого и старого: «Сейчас спокойно доедим, медленно спустимся с холма и порадуем всё стадо». В этой ситуации я не тороплюсь. Для меня чем дольше этот реванш будет откладываться, тем лучше. Потому что если ты заинтересован в чём-то и ждёшь этого, интерес не пропадёт никогда. Так и наш реванш.
Сейчас они наиграются — Емельяненко с Жиганом, ещё с кем-то. Посмотрят на ситуацию, увидят, что нет ажиотажа, как был у нас, и организаторы сами придут, сами предложат. И я буду на этом играть с точки зрения финансовых моментов, я буду назначать цену. Я не спешу, тренируюсь, учу детей в школе, потому что с прошлого года работаю учителем физкультуры. Веду здоровый образ жизни и надеюсь, что так всё и будет дальше», — цитирует Кокляева «Газета.ру».
- 8 июня 2021
-
00:01
- 7 июня 2021
-
23:52
-
23:33
-
21:47
-
20:43
-
20:23
-
18:24
-
17:11
-
16:15
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:29
-
15:25
-
15:07
-
14:56
-
14:47
-
14:33
-
14:01
-
13:01
-
12:58
-
12:07
-
11:50
-
11:17
-
10:59
-
10:53
-
10:37
-
10:26
-
09:52
-
09:47
-
09:22
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:37