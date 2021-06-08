Ковингтон – о Чимаеве: я даже не слышал о нём. В наши дни все раскручивают этих детей
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон высказался о бойце Хамзате Чимаеве.
«Я даже не слышал о нём. У этого парня уже есть рейтинговая победа? О, он этого не делает. В наши дни все раскручивают этих детей», — приводит слова Ковингтона Bj Penn.com.
Ранее Чимаев заявил, что «порвёт» Хабиба, если тот захочет боя, после чего многие раскритиковали Хамзата.
Напомним, Хамзат Чимаев тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства.
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