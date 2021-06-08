Джо Роган оценил бой Мейвезер — Пол. Логан отреагировал

Известный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал итог поединка с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.
«Мейвезер — гений во всех отношениях. Он, вероятно, величайший боксёр всех времён. На закате карьеры он смог заработать сотни миллионов долларов, сражаясь с парнями, у которых не было шансов его побить. Это просто гениально.
Флойд понял, как соревноваться в сорок с лишним лет и заработать больше денег, чем любой действующий боксёр. Это действительно невероятно. И уверенность в навыках, с которой он выходит на бой с противником на 20 лет моложе и на 15 кг тяжелее, трудно переоценить.
Что касается Логана Пола, то тут впечатляет сам факт, что он сумел выдержать восемь раундов с многократным чемпионом мира по боксу в нескольких весовых категориях. Причём он не просто выжил, но и сумел нанести несколько ударов. Невероятно уже то, что ему хватило выносливости на восемь раундов против такого мастера, как Флойд, который постоянно давит, эффективен и собран», — написал Роган в своём «инстаграме».
«Я люблю тебя, Джо Роган. Спасибо», — написал Логан Пол в комментариях.
Фото: https://www.instagram.com/joerogan/
Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.
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