Джо Роган оценил бой Мейвезер — Пол. Логан отреагировал

Известный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал итог поединка с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.

«Мейвезер — гений во всех отношениях. Он, вероятно, величайший боксёр всех времён. На закате карьеры он смог заработать сотни миллионов долларов, сражаясь с парнями, у которых не было шансов его побить. Это просто гениально.

Флойд понял, как соревноваться в сорок с лишним лет и заработать больше денег, чем любой действующий боксёр. Это действительно невероятно. И уверенность в навыках, с которой он выходит на бой с противником на 20 лет моложе и на 15 кг тяжелее, трудно переоценить.

Что касается Логана Пола, то тут впечатляет сам факт, что он сумел выдержать восемь раундов с многократным чемпионом мира по боксу в нескольких весовых категориях. Причём он не просто выжил, но и сумел нанести несколько ударов. Невероятно уже то, что ему хватило выносливости на восемь раундов против такого мастера, как Флойд, который постоянно давит, эффективен и собран», — написал Роган в своём «инстаграме».

«Я люблю тебя, Джо Роган. Спасибо», — написал Логан Пол в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/joerogan/

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.