Кокер: готовы дать шанс Логану Полу в Bellator

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что промоушен готов дать возможность блогеру Логану Полу провести поединки по правилам ММА. Ранее Пол провёл восемь раундов по правилам бокса с легендарным Флойдом Мейвезером. Выставочный поединок завершился ничьей. После боя Пол выразил готовность попробовать силы в ММА.

«Готовы ли мы дать шанс Полу в Bellator? Конечно. Думаю, этот парень показал впечатляющие атлетические способности в поединке с Флойдом. Мы также знаем, что он является борцом. Думаю, Пол становится всё лучше и лучше в единоборствах. Если он захочет перейти в ММА, мы готовы.

Многие ли люди смогут выстоять восемь раундов с Флойдом? На мой взгляд, это победа Логана. Он повысил свою ценность», — цитирует Кокера MMA Fighting.