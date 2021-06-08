Кормье рассказал, кого считает победителем боя Флойд Мейвезер — Логан Пол

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал итог поединка с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.

«Реальность такова, что во время поединка казалось, что Флойд Мейвезер действительно пытался нокаутировать этого парня, но не смог. Пол продолжал цеплять, удерживать его и оказался способен простоять все восемь раундов. С ума сойти. Честно говоря, победителем этого боя следует считать Логана Пола», — приводит слова Кормье Sportskeeda.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.