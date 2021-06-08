Джордж Форман объяснил, почему бои вроде Мейвезер — Пол лучше официальных поединков

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Джордж Форман рассказал, почему, по его мнению, выставочные поединки вроде Флойд Мейвезер — Логан Пол лучше, чем официальные бои.
«Самое странное, что я начинаю получать больше удовольствия от этих выставочных боёв, чем от так называемых соревновательных боёв, которые устраивают, поскольку они не имеют никакой развлекательной ценности. А выставочные поединки имеют развлекательную ценность.
Смотрите, я олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в тяжёлом весе — и не пропустил ни секунды боя. Я боялся встать и уйти от экрана даже на минуту. Это был захватывающий вечер для меня. И я не ожидал этого», — приводит слова Формана USA Today.
Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.
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