Логан Пол ответил на обвинения в договорном характере боя с Мейвезером

Боксёр и видеоблогер Логан Пол ответил тем, кто считает, что его бой с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером был договорным. Критики заметили, что в одном из моментов Мейвезер нанёс сильный удар Полу, а потом якобы специально поддерживал его в клинче, чтобы тот не свалился на ринг.

«Вижу, обсуждают момент, как Флойд ударил меня, а я немного наклонился. В тот момент я немного обмяк, и говорят, что Флойд нокаутировал меня, а потом держал, чтобы я оказался в состоянии провести все восемь раундов.

Заткнитесь! Просто заткнитесь. Не пытайтесь дискредитировать то, что произошло. Он пропустил немало хороших ударов. Есть несколько фотографий, где я наношу классные удары. Я не знал, что моё лицо может так измениться (в эпизоде с ударом Мейвезера. — Прим. «Чемпионата»). Но я не отключался. Он пытался меня нокаутировать, но не смог», — приводит слова Пола Unilad.