Глава мировой федерации MMA оценил возможность участия Хабиба Нурмагомедова в Олимпиаде

Президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов смог бы выступить на Олимпийских играх 2028 года в случае включения ММА в программу соревнований.
«Хабиб на Олимпийских играх? Почему бы и нет, он смог бы выступить, я думаю.
Да, у нас смогли бы выступать и профессионалы, и любители — это вопрос критериев. Посмотрим, на каком этапе вступления в олимпийскую семью мы будем в 2028 году», — приводит слова чиновника ТАСС.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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