Дана Уайт призвал Мейвезера закончить карьеру и ответил на вопрос о Логане Поле в UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ему хотелось бы, чтобы экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер ушёл из спорта после поединка с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, который состоялся ранним утром 7 июня мск.
«Мне хотелось бы, чтобы Флойд ушёл. За плечами у него невероятная карьера, и участвовать в таких боях просто глупо», — приводит слова Уайта TMZ.
Уайта спросили, пригласил бы он Логана Пола в UFC.
«Не знаю, чувак. Не знаю. Не могу сказать, что мы не брали в UFC бойцов с рекордом 0-0 (в MMA. — Прим. «Чемпионата»). Но не знаю», — ответил он.
Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого, он получит 10% от продаж платных трансляций.
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