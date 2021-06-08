Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн дал Джошуа совет перед боем с Усиком

Эдди Хирн дал Джошуа совет перед боем с Усиком
Александр Насонов
Комментарии

Эдди Хирн, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, дал совет подопечному перед его возможным поединком с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

«Мне кажется, Энтони нужно выйти на ринг и быть абсолютно беспощадным. Знаете, ему нравится учиться. Он обожает боксировать с хорошими боксёрами. Но не стоит выходить на ринг и боксировать с Александром Усиком.

Ему требуется одно: выйти, лишить соперника пространства и вынести его. Мне кажется, именно таковым и должен быть план», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021