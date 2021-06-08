Mirror подсчитала итоговый гонорар Флойда Мейвезера за бой с Логаном Полом

Британская газета Mirror оценила общий гонорар бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, который тот получил за выставочный поединок с боксёром и видеоблогером Логаном Полом. По подсчётам издания, Мейвезер заработал $ 56,5 млн: $ 10 млн составил гарантированный гонорар, $ 16,5 млн — доход от продаж платных трансляций, $ 30 млн — спонсорские выплаты.
Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Флойд Мейвезер дебютировал в профессиональном боксе в 1996 году. Последний официальный бой он провёл в августе 2017 года, победив бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде. Всего на его счету 50 побед в 50 боях на профессиональном ринге.
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