Нейт Диаз — Нганну: вы не получаете больше денег, потому что недостаточно хорошо требовали

Американский боец ММА Нейт Диаз отреагировал на комментарий чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсина Нганну. Он выразил удивление в связи с крупным гонораром блогера Логана Пола, который тот получил за выставочный боксёрский поединок с экс-чемпионом мира Флойдом Мейвезером. «Что я делаю не так?» — удивился после боя Нганну, сравнив свои доходы с гонораром блогера.

«Что он делает не так? Я был прав, я, а не эти ублюдки, я делал всё правильно годами! Им нужно было требовать больше денег уже давно, как это делал я сам. Я не был чемпионом, но говорил, чтобы мне дали больше денег. И к чему это привело? Мои акции взлетели! А теперь они говорят, что делают не так. Вам, ребятки, надо было слушать своего папочку ещё давно! Всем вам. Почему вы не получаете больше денег? Потому что недостаточно хорошо требовали их», — цитирует Диаза Yahoo Sports.