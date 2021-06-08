Эдвардс: думаю, что закончу дело в поединке с Нейтом Диазом во втором или третьем раунде

Боец ММА Леон Эдвардс поделился ожиданиями от поединка с ветераном UFC Нейтом Диазом. Бой состоится на турнире UFC 263, который будет проходить 12 июня.

«Я не был уверен в этом бое, пока мы всё не подписали. Он ведь такой человек, который может в последний момент отказаться, решив отдыхать ещё несколько лет. Но я рад, что поединок состоится. Здорово сразиться с таким парнем, как Нейт, это большое имя в спорте. Он творил выдающиеся вещи в UFC. Думаю, этот бой поможет мне добраться до титульника. Это отличная возможность, за которую я ухватился обеими руками.

Я остановлю его. Я не думаю, что он может продержаться пять раундов. Думаю, что я закончу дело во втором или третьем раунде. Я устрою ему хорошую проверку», — цитирует Эдвардса MMA Fighting.