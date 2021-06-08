Известный боец ММА Вячеслав Дацик анонсировал новый бой, который состоится 11 июня в Москве. Соперником Вячеслава стал камерунец Тайсон Дижон, с которым он встречался в феврале 2021 года. В том бою Дацик одержал досрочную победу.



«Сам офигел. ️Должен был быть другой соперник, но из-за проблем с визой не срослось. В этот раз постараюсь прибить недоТайсона, чтобы больше у него не было желания на реванши. Тайсон, только не носись снова по рингу как резаный петух, дерись как боец», — написал Дацик.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Вячеслава Дацика в «Инстаграме».

Ранее Дацик записывал видеообращение к российскому бойцу Александру Емельяненко, где говорил, что готов ему заплатить 5 млн рублей за бой. Александр вскоре после этого ответил Вячеславу.